На Волині рятувальники гасили 6 пожеж
Сьогодні, 11:25
24 листопада у селі Струмівка Підгайцівської громади рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежа, за попередніми даними, трапилася через недолік конструкції системи пічного опалення.
Імовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей горів дерев’яний будинок у селі Гішин на Ковельщині. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони села Доротище горіння ліквідоване.
Цього ж дня у селі Тихотин Рожищенської громади рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, у селі Нова Вижва Ковельського району – пожежу в дровітні, а в селі Видричі Камінь-Каширського району рятувальники й працівники місцевої пожежної охорони приборкали пожежу в дерев’яному дощатому навісі, під яким також зберігалися дрова.
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
Учора вранці, 24 листопада, у селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Пожежа, за попередніми даними, трапилася через недолік конструкції системи пічного опалення.
Імовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей горів дерев’яний будинок у селі Гішин на Ковельщині. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони села Доротище горіння ліквідоване.
Цього ж дня у селі Тихотин Рожищенської громади рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, у селі Нова Вижва Ковельського району – пожежу в дровітні, а в селі Видричі Камінь-Каширського району рятувальники й працівники місцевої пожежної охорони приборкали пожежу в дерев’яному дощатому навісі, під яким також зберігалися дрова.
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
Учора вранці, 24 листопада, у селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині електроенергію мають 39% споживачів
Сьогодні, 11:35
На Волині рятувальники гасили 6 пожеж
Сьогодні, 11:25
Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів
Сьогодні, 10:57
Медіа