На Волині рятувальники гасили 6 пожеж

На Волині рятувальники гасили 6 пожеж
24 листопада у селі Струмівка Підгайцівської громади рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Пожежа, за попередніми даними, трапилася через недолік конструкції системи пічного опалення.

Імовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей горів дерев’яний будинок у селі Гішин на Ковельщині. Силами рятувальників 4 та 19 ДПРЧ м. Ковеля та працівників місцевої пожежної охорони села Доротище горіння ліквідоване.

Цього ж дня у селі Тихотин Рожищенської громади рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні, у селі Нова Вижва Ковельського району – пожежу в дровітні, а в селі Видричі Камінь-Каширського району рятувальники й працівники місцевої пожежної охорони приборкали пожежу в дерев’яному дощатому навісі, під яким також зберігалися дрова.

Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

Учора вранці, 24 листопада, у селі Озерце Луцької міської громади трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь охопив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік.

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Теги: гасили пожежі, Волинь, рятувальники
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