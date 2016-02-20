З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний

Юрій Кузьмінський.



Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Військовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців.



"Щиро радіємо за земляка та бажаємо швидкої зустрічі з родиною. Дякую усім, хто долучився до визволення наших Захисників", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 листопада 2022 року з російського полону звільнили 50 українських воїнів . Серед них волинянин –Про це повідомив голова Волинської ОВАВійськовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців."Щиро радіємо за земляка та бажаємо швидкої зустрічі з родиною. Дякую усім, хто долучився до визволення наших Захисників", - написав Погуляйко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію