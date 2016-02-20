З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний

З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний
24 листопада 2022 року з російського полону звільнили 50 українських воїнів. Серед них волинянин – Юрій Кузьмінський.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Військовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців.

"Щиро радіємо за земляка та бажаємо швидкої зустрічі з родиною. Дякую усім, хто долучився до визволення наших Захисників", - написав Погуляйко.

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Теги: Кузьмінський, полон, звільнили, волинянин
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