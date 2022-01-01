У Луцьку 6 котелень тимчасово не працюють через відсутність електроенергії

У Луцьку 6 котелень тимчасово не працюють через відсутність електроенергії
На ранок 25 листопада у Луцьку працює 34 із 41 котельні для більшості споживачів, що отримують послуги тепло- та водопостачання централізовано.

Про це повідомили у у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

Так, на 9 ранку в роботі 34 із 41 котельні, що ґенерують теплову енергію для потреб з опалення та постачання гарячої води для більшості споживачів, що отримують послуги централізовано, проте ситуація може змінюватися впродовж дня.

6 котелень тимчасово не працюють через відсутність електроенергії, а деякі котельні працюють лише на опалення через відсутність тиску холодної води. Останнє, зокрема, стосується мікрорайону ЛПЗ – вулиці Львівської.

Через витоки на теплових мережах опалення тимчасово не подається на групу будинків привокзального району. Йдеться про житлові будинки на проспекті Перемоги, 23, 25, 25а; вулиці Привокзальна, 2, 4, 6; проспекті Грушевського, 28, 31, 33 та дитсадок №29, де аварійна бригада приступила до робіт з ліквідації витоку в тепловій мережі.

А також через витік тимчасово припинено надання послуг до будинку на вулиці Сенаторки Левчанівської, 7 та до Луцького міськрайонного суду Волинської області. Виконати роботи з ліквідації витоків заплановано впродовж дня.

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Теги: Луцьк, котельні, тепло
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