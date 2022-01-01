Проник у квартиру і вкрав планшет: удев`яте судимий волинянин отримав шість років тюрми

Проник у квартиру і вкрав планшет: удев`яте судимий волинянин отримав шість років тюрми
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 42-річного жителя обласного центру Волині винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Удень 4 серпня 2022 року вісім разів судимий до цього чоловік проник у квартиру в Ковелі, викрав планшет і був одразу затриманий.

Цей злочин він вчинив наступного дня після постановлення судом вироку, яким його було визнано винуватим у порушенні недоторканості житла й призначено покарання у виді двох років обмеження волі та штрафу в сумі 17000 гривень.

Наступних шість років та шість місяців він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: Волинняин, пограбування, прокуратура, суд
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