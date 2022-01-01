«Чорна п’ятниця»: у клієнтських просторах 104.ua газове обладнання за акційними цінами

«Чорна п’ятниця»: у клієнтських просторах 104.ua газове обладнання за акційними цінами
Із 23 по 29 листопада включно в усіх клієнтських просторах 104.ua Волинської області діє акція «Чорна п’ятниця».

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

У ній беруть участь усі котли власного імпорту: котел 104.ua Model T, E.C.A Gelios Plus, Demir Dokum Demrad Atron, Termet MiniMax Elegance (окрім котла Baymak), детектор газу 104, монітор якості повітря 104 та газові плити.

Акційні ціни діють на market.104.ua та у клієнтських просторах 104.ua:

- Котел 104.ua Model T - 16 000 грн, акційна ціна - 14 500 грн.

- E.C.A. Gelios Plus - 15 500 грн, акційна ціна - 14 300 грн.

- Demir Dokum Demrad Atron - 16 500, акційна ціна - 15 300 грн.

- Termet MiniMax Elegance - 24 000 грн, акційна ціна - 21 700 грн.

- Детектор газу 104 - 830 грн, акційна ціна - 777 грн.

- Монітор якості повітря - 1 450 грн, акційна ціна - 1 150 грн.

- Плита газова Electrolux GPE363YK - 12 999 грн, акційна ціна - 11 049 грн.

- Плита газова Electrolux GPE363MB - 10 199 грн, акційна ціна - 8 669 грн.

- Плита газова Electrolux GPE363MX - 10 199 грн, акційна ціна 8 669 грн.

- Плита газова Electrolux GEE363MX - 10 199 грн, акційна ціна - 8 669 грн.

- Плита газова Electrolux GEE263MX - 9 799 грн, акційна ціна - 8 329 грн.

- Плита газова Electrolux RKG500002W - 13 699 грн, акційна ціна - 12 329 грн.

- Плита газова Electrolux RKK520200X - 16 099 грн, акційна ціна - 14 489 грн.

- Плита газова Electrolux RKK520200W - 15 299 грн, акційна ціна - 13 769 грн.

- Плита газова Electrolux RKK660201W - 18 699 грн, акційна ціна - 16 829 грн.

- Плита газова Electrolux RKK660201X - 20 399 грн, акційна ціна - 18 359 грн.

Клієнтські простори 104.ua працюють щодня, окрім вихідних, з 8:00 до 17:00 год за такими адресами:

м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А;
м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А;
м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9;
смт Ратне, вул. Газіна, 20;
м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85;
м. Ківерці, вул. Матросова, 9;
м. Горохів, вул. Козацька, 98 А;
м. Рожище, вул. Мазепи, 24;
м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56;
смт Турійськ, вул. Паралельна, 33;
смт Стара Вижівка, Незалежності, 60.

У пресслужбі зауважують: кількість товару обмежена!

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Теги: Волиньгаз, чорна п’ятниця
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