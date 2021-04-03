В Україні почав дорожчати бензин: від нього працюють генератори
Сьогодні, 12:50
Внаслідок масованого обстрілу критичної інфраструктури України російськими окупантами 23 листопада після якого у країні стався блекаут, відчутно зросли ціни на бензин, від якою працюють генератори.
Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише Апостроф.
Так, на деяких АЗС ціни піднялися на 0,5-1 грн/л. Експерт наголосив, що навіть при грамотному використанні генератора, він споживає майже стільки палива, як і авто.
"Приблизні розрахунки свідчать, що навіть зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць і навіть більше, ринок зможе забезпечити. Такі обсяги були протестовані в найважчі місяці влітку, тому здолаємо і зараз", – каже Куюн.
За його словами, підвищення цін на пальне було вимушеним і покликане "збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають". Водночас він додав, що компанії уже почали замовляти додаткові постачання пального і у довгостроковій перспективі фактор "генераторного" попиту не повинен тиснути на ціни.
"Все буде залежати від зовнішньої кон'юнктури. Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, яке набуває чинності з 5 грудня", – пояснив експерт.
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Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише Апостроф.
Так, на деяких АЗС ціни піднялися на 0,5-1 грн/л. Експерт наголосив, що навіть при грамотному використанні генератора, він споживає майже стільки палива, як і авто.
"Приблизні розрахунки свідчать, що навіть зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць і навіть більше, ринок зможе забезпечити. Такі обсяги були протестовані в найважчі місяці влітку, тому здолаємо і зараз", – каже Куюн.
За його словами, підвищення цін на пальне було вимушеним і покликане "збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають". Водночас він додав, що компанії уже почали замовляти додаткові постачання пального і у довгостроковій перспективі фактор "генераторного" попиту не повинен тиснути на ціни.
"Все буде залежати від зовнішньої кон'юнктури. Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, яке набуває чинності з 5 грудня", – пояснив експерт.
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