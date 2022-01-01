Судитимуть 30-річного волинянина, який незаконно рубав дерева на території Національного парку
Сьогодні, 13:07
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну порубку 30-річним жителем села Невір Камінь-Каширського району дерев на території природно-заповідного фонду, перевезення незаконно зрубаних дерев, завідомо неправдиве повідомлення ним про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдиві показання потерпілого.
Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, зранку 13 серпня 2021 року чоловік зрубав п`ять сосон на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід», розпиляв їх на колоди, завантажив на трактор та хотів перевезти.
Проте його дії були викриті працівниками лісової охорони. Волинянин у паніці розвантажив колоди на лісовій дорозі, а сам утік з місця події.
Згодом він повідомив на лінію «102», що трактор у нього викрали. Такі ж показання він надав як «потерпілий» у відділі поліції. Тепер за усі ці дії він відповість перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, зранку 13 серпня 2021 року чоловік зрубав п`ять сосон на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід», розпиляв їх на колоди, завантажив на трактор та хотів перевезти.
Проте його дії були викриті працівниками лісової охорони. Волинянин у паніці розвантажив колоди на лісовій дорозі, а сам утік з місця події.
Згодом він повідомив на лінію «102», що трактор у нього викрали. Такі ж показання він надав як «потерпілий» у відділі поліції. Тепер за усі ці дії він відповість перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повністю стабілізувати системи водопостачання в Луцьку вдасться орієнтовно до неділі
Сьогодні, 13:22
Судитимуть 30-річного волинянина, який незаконно рубав дерева на території Національного парку
Сьогодні, 13:07
В Україні почав дорожчати бензин: від нього працюють генератори
Сьогодні, 12:50
«Чорна п’ятниця»: у клієнтських просторах 104.ua газове обладнання за акційними цінами
Сьогодні, 12:34
Медіа