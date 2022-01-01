Судитимуть 30-річного волинянина, який незаконно рубав дерева на території Національного парку

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну порубку 30-річним жителем села Невір Камінь-Каширського району дерев на території природно-заповідного фонду, перевезення незаконно зрубаних дерев, завідомо неправдиве повідомлення ним про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдиві показання потерпілого.Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, зранку 13 серпня 2021 року чоловік зрубав п`ять сосон на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід», розпиляв їх на колоди, завантажив на трактор та хотів перевезти.Проте його дії були викриті працівниками лісової охорони. Волинянин у паніці розвантажив колоди на лісовій дорозі, а сам утік з місця події.Згодом він повідомив на лінію «102», що трактор у нього викрали. Такі ж показання він надав як «потерпілий» у відділі поліції. Тепер за усі ці дії він відповість перед судом.