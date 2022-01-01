Судитимуть 30-річного волинянина, який незаконно рубав дерева на території Національного парку

Судитимуть 30-річного волинянина, який незаконно рубав дерева на території Національного парку
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконну порубку 30-річним жителем села Невір Камінь-Каширського району дерев на території природно-заповідного фонду, перевезення незаконно зрубаних дерев, завідомо неправдиве повідомлення ним про вчинення кримінального правопорушення та завідомо неправдиві показання потерпілого.

Про це повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, зранку 13 серпня 2021 року чоловік зрубав п`ять сосон на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід», розпиляв їх на колоди, завантажив на трактор та хотів перевезти.

Проте його дії були викриті працівниками лісової охорони. Волинянин у паніці розвантажив колоди на лісовій дорозі, а сам утік з місця події.

Згодом він повідомив на лінію «102», що трактор у нього викрали. Такі ж показання він надав як «потерпілий» у відділі поліції. Тепер за усі ці дії він відповість перед судом.

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Теги: Волинь, Національний парк, дерева, порубка, прокуратура, суд
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