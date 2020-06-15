Як з перебоями у елетропостачання працюють хлібопекарські підприємства Волині





Як розповів у коментарі Юрій Юрченко, серед найбільших виробників хліба на Волині альтернативне джерело енергії має лише одне підприємство.



Потребу споживачів, каже Юрченко, також забезпечують невеликі виробництва.



"Ситуація покращується, і хоч вона складна, але контрольована. Світло всім підключають поступово. Борошно є. Хліб на полицях у магазинах є. Хліб є, був і буде!" – сказав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині станом на 24 листопада ситуація із виробництвом хліба та хлібобулочних виробів складна, але контрольована: світло цим підприємствам, що належать до критичної інфраструктури, підключатимуть першочергово.Як розповів у коментарі Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвиткусеред найбільших виробників хліба на Волині альтернативне джерело енергії має лише одне підприємство.Потребу споживачів, каже Юрченко, також забезпечують невеликі виробництва."Ситуація покращується, і хоч вона складна, але контрольована. Світло всім підключають поступово. Борошно є. Хліб на полицях у магазинах є. Хліб є, був і буде!" – сказав посадовець.

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