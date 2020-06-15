Як з перебоями у елетропостачання працюють хлібопекарські підприємства Волині

Як з перебоями у елетропостачання працюють хлібопекарські підприємства Волині
На Волині станом на 24 листопада ситуація із виробництвом хліба та хлібобулочних виробів складна, але контрольована: світло цим підприємствам, що належать до критичної інфраструктури, підключатимуть першочергово.

Як розповів у коментарі Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко, серед найбільших виробників хліба на Волині альтернативне джерело енергії має лише одне підприємство.

Потребу споживачів, каже Юрченко, також забезпечують невеликі виробництва.

"Ситуація покращується, і хоч вона складна, але контрольована. Світло всім підключають поступово. Борошно є. Хліб на полицях у магазинах є. Хліб є, був і буде!" – сказав посадовець.

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Теги: хлібопекарні, Луцьк, без світла
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