Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Білоруське підпілля продовжує відстежувати пересування російських військових територією країни.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян.
За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.
Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.
Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву, з посиланням на дані білоруських партизан, повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян.
За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.
Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.
Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву, з посиланням на дані білоруських партизан, повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті
Сьогодні, 13:52
Медіа