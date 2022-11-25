Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС

Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС
Білоруське підпілля продовжує відстежувати пересування російських військових територією країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян.

За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.

Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву, з посиланням на дані білоруських партизан, повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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