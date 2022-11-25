Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС





Про це повідомляє



Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян.



За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.



Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.



Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву, з посиланням на дані білоруських партизан, повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруське підпілля продовжує відстежувати пересування російських військових територією країни.Про це повідомляє Центр національного спротиву Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян.За їх словами, потрапити в Білорусь – це привілей, оскільки умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву, з посиланням на дані білоруських партизан, повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.

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