Засудженого за тероризм у Луцьку Максима Кривоша етапували до колонії на Рівненщині

Максима Кривоша, засудженого на 13 років за ґратами за захоплення заручників і тероризм у Луцьку, перевели із СІЗО до виправної колонії.



Про це в коментарі Андрій Гульоватий.



Кривош відбуватиме покарання на Рівненщині.



Етапували його 23 листопада. Наразі засуджений перебуває в Городищенській виправній колонії №96. На Рівненщину засудженого везли потягом, у супроводі нацгвардії.



Зі слів начальника Луцького слідчого ізолятора, за рішенням комісії Західного управління з питань виконання кримінальних покарань, Кривоша направили у сектор максимального рівня безпеки.



Довідково: Максим Кривош народився 1975 року в Росії. У минулому відбув два терміни ув'язнення за незаконне зберігання та поводження зі зброєю, а також бандитизм та вимагання. Офіційно був прописаний у місті Дубно Рівненської області.



Нагадаємо, що



Наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.



Розгляд справи у Луцькому міськрайонному суді завершили 26 вересня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , засудженого на 13 років за ґратами за захоплення заручників і тероризм у Луцьку, перевели із СІЗО до виправної колонії.Про це в коментарі Суспільному розповів начальник Луцького слідчого ізолятораКривош відбуватиме покарання на Рівненщині.Етапували його 23 листопада. Наразі засуджений перебуває в Городищенській виправній колонії №96. На Рівненщину засудженого везли потягом, у супроводі нацгвардії.Зі слів начальника Луцького слідчого ізолятора, за рішенням комісії Західного управління з питань виконання кримінальних покарань, Кривоша направили у сектор максимального рівня безпеки.Максим Кривош народився 1975 року в Росії. У минулому відбув два терміни ув'язнення за незаконне зберігання та поводження зі зброєю, а також бандитизм та вимагання. Офіційно був прописаний у місті Дубно Рівненської області.Нагадаємо, що вранці 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі на центральній площі Луцька , здійснив два постріли в бік правоохоронців та кинув гранату, яка не здетонувала. Захоплений автобус їхав із села Красилівка до міста Берестечко. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини. Паралельно той розміщував дописи на своїх сторінках у соцмережах.Наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу в результаті якої визнали Кривоша осудним.Розгляд справи у Луцькому міськрайонному суді завершили 26 вересня 2022 року. За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами. Прокуратура вирішила не оскаржувати це вирок.

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