Знеструмлені другу добу поспіль: яка ситуація на волинських пунктах пропуску





Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.



Черги хронічні, але стабілізовані і незначні у порівнянні зі спроможністю пунктів пропуску.



Посилання на карту -



З Польщею:



“Ягодин - Дорогуськ”



▪️ на в‘їзд до України — вантажних - 440; автобусів - 0

▪️ на виїзд — вантажних - 280; автобусів - 0



“Устилуг - Зосін” (здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України):



▪️ на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 70

▪️ на виїзд — легкових - 15, усіх вантажних - 50.

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