Знеструмлені другу добу поспіль: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 14:50
Знеструмлені другу добу поспіль митні пости "Ягодин" та "Устилуг" Волинської митниці працюють у повну силу.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
Черги хронічні, але стабілізовані і незначні у порівнянні зі спроможністю пунктів пропуску.
Посилання на карту - https://bit.ly/3BIkNQJ
З Польщею:
“Ягодин - Дорогуськ”
▪️ на в‘їзд до України — вантажних - 440; автобусів - 0
▪️ на виїзд — вантажних - 280; автобусів - 0
“Устилуг - Зосін” (здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України):
▪️ на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 70
▪️ на виїзд — легкових - 15, усіх вантажних - 50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
Черги хронічні, але стабілізовані і незначні у порівнянні зі спроможністю пунктів пропуску.
Посилання на карту - https://bit.ly/3BIkNQJ
З Польщею:
“Ягодин - Дорогуськ”
▪️ на в‘їзд до України — вантажних - 440; автобусів - 0
▪️ на виїзд — вантажних - 280; автобусів - 0
“Устилуг - Зосін” (здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України):
▪️ на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 70
▪️ на виїзд — легкових - 15, усіх вантажних - 50.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів
Сьогодні, 15:09
Знеструмлені другу добу поспіль: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 14:50
Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті
Сьогодні, 13:52
Медіа