Знеструмлені другу добу поспіль: яка ситуація на волинських пунктах пропуску

Знеструмлені другу добу поспіль: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Знеструмлені другу добу поспіль митні пости "Ягодин" та "Устилуг" Волинської митниці працюють у повну силу.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Черги хронічні, але стабілізовані і незначні у порівнянні зі спроможністю пунктів пропуску.

Посилання на карту - https://bit.ly/3BIkNQJ

З Польщею:

“Ягодин - Дорогуськ”

▪️ на в‘їзд до України — вантажних - 440; автобусів - 0
▪️ на виїзд — вантажних - 280; автобусів - 0

“Устилуг - Зосін” (здійснюється пропуск порожніх вантажівок виключно на виїзд з України):

▪️ на в‘їзд до України — легкових - 0, вантажних до 7,5 тонн - 70
▪️ на виїзд — легкових - 15, усіх вантажних - 50.

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Теги: Волинська митниця
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