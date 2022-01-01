Ракетні удари по енергетиці: з 10 жовтня загинули щонайменше 77 цивільних







Про це повідомив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, пише



Так, лише 23 листопада у Києві та області загинули 8 мирних жителів і щонайменше 45 — зазнали поранень. А у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок обстрілу лікарні загинув дводенний хлопчик, двоє лікарів поранені.



«Через ці удари мільйони людей занурюються в надзвичайні труднощі та жахливі умови життя. У цілому це створює серйозні проблеми згідно з міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає конкретної та прямої військової переваги для кожного атакованого об’єкта», — сказав Тюрк.



Масований обстріл та його наслідки



Удень 23 листопада Росія знову атакувала ракетами Україну. Протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.



Окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні вводили екстрені вимкнення світла.



Станом на ранок 24 листопада відновлено електроживлення всіх критичних об’єктів. Станом на 11:00 25 листопада в усіх областях продовжують застосовувати планові чи аварійні вимкнення електрики. Крім того, по всій Україні



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російських ударів по об'єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільні людини, ще 272 — зазнали поранень.Про це повідомив верховний комісар ООН із прав людини, пише Громадське Так, лише 23 листопада у Києві та області загинули 8 мирних жителів і щонайменше 45 — зазнали поранень. А у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок обстрілу лікарні загинув дводенний хлопчик, двоє лікарів поранені.«Через ці удари мільйони людей занурюються в надзвичайні труднощі та жахливі умови життя. У цілому це створює серйозні проблеми згідно з міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає конкретної та прямої військової переваги для кожного атакованого об’єкта», — сказав Тюрк.Удень 23 листопада Росія знову атакувала ракетами Україну. Протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.Окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні вводили екстрені вимкнення світла.Станом на ранок 24 листопада відновлено електроживлення всіх критичних об’єктів. Станом на 11:00 25 листопада в усіх областях продовжують застосовувати планові чи аварійні вимкнення електрики. Крім того, по всій Україні відкрили «Пункти незламності», де можна погрітися та зарядити гаджети Нагадаємо, що обстріли Херсонщини продовжуються: за добу росіяни вбили 10 мирних жителів

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