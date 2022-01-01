Луцька дизайнерка запускає виробництво світловідбиваючих жилетів

Лілія Радіцька запускає виробництво світловідбиваючих жилетів. Їх можна буде носити в кишені або в сумочці, а ввечері, по дорозі додому, накинути на себе.



Про це вона розповіла на своїй сторінці у фейсбуці, пише



«Вони хочуть, щоб ми боялись темряви та холоду, але ми шукаємо шляхи вирішення цих тимчасових незручностей. Не стрічка, не дві, а ціла світловідбиваюча жилетка буде вже завтра запущена у виробництво. Вона буде компактною, її можна буде носити в кишені або в сумочці, а ввечері, по дорозі додому, накинути на себе. Йти в темряві додому страшно, а дороги все ж слизькі. Водіям потрібно бачити пішоходів здалеку», – написала дизайнерка.



За її словами, жилети відбиватимуть світло – із ближнім світлом фар, видимість орієнтовно 130-140 м, а з дальнім - до 400 м.



«Гроші ліпше витратити на ЗСУ, аніж на травматолога з реабілітологом»,‘– додає пані Лілія.



Вона розповіла, що розмір жилетки буде універсальний – обхват до 130 см (щоб було нормально накидати на об'ємний верхніх одяг). Коштуватиме 450 гривень.



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