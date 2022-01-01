Аварія на Волині: водій збив велосипедистку та втік з місця ДТП

Учора, 24 листопада, близько 21 години невстановлений водій на автодорозі у селі Підгайці Луцького району поблизу будинку №48 по вулиці Дубнівській допустив наїзд на велосипедистку та зник з місця пригоди.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України."З метою встановлення особи водія та автомобіля, на якому було скоєна ДТП, просимо громадян, які могли бути очевидцями цієї дорожньо-транспортної пригоди, повідомити поліцію за номерами телефонів: 050-257-89-18 або 102", - наголошують у поліції.