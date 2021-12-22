У Луцькій громаді готують близько 70 пунктів обігріву, – Поліщук. ВІДЕО





Про це Ігор Поліщук.



"Коротка екскурсія типовим пунктом обігріву, яких в нашій громаді готуємо близько 70. Пункти обігріву зможуть прийняти декілька десятків тисяч людей. Перші 10 пунктів будуть готові в понеділок, 28 листопада", - йдеться в повідомленні.



Ігор Поліщук зазначив, що до кінця наступного тижня буде готово понад 30 пунктів обігріву.



Адреси й правила роботи пунктів будуть оприлюднені згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді готують 70 пунктів обігріву.Про це повідомив міський голова Луцька"Коротка екскурсія типовим пунктом обігріву, яких в нашій громаді готуємо близько 70. Пункти обігріву зможуть прийняти декілька десятків тисяч людей. Перші 10 пунктів будуть готові в понеділок, 28 листопада", - йдеться в повідомленні.Ігор Поліщук зазначив, що до кінця наступного тижня буде готово понад 30 пунктів обігріву.Адреси й правила роботи пунктів будуть оприлюднені згодом.

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