Як на Волині можна викликати «швидку», окрім гарячої лінії «103»: оприлюднили номери телефонів



населених пунктах Волинської області, внаслідок ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України, КП «ВОЦЕМДМК» надає перелік альтернативних способів зв’язку із службою екстреної (швидкої) медичної допомоги Волинської області, окрім гарячої лінії «103».



Перелік актуальних способів зв’язку із службою екстреної (швидкої)

медичної допомоги Волинської області:



1. Стаціонарний номер телефону: (0332)728180;



2. Мобільні номери телефону: 0673342682, 0673610197, 0674711512,

0504395481, 0674711576, 0504395482, 0674711560, 0504395483;



3. Резервні номери телефону (мобільні): 0673611145, 0674711595,

0504395480, 0674711585, 0674711564, 0674711525;



4. Telegram: 0674711512, 0674711576, 0674711560, 0673611145;



5. WhatsApp: 0673611145;



6. Viber: 0673611145;

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