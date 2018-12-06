СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів

СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів
СБУ перевірила приміщення УПЦ (МП) на Буковині: знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті.

Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.
Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя Росії», підписана міністром оборони РФ за «захоплення Криму» у 2014 році.
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів
СБУ під час перевірки знайшла у приміщенні УПЦ МП методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів


Нагадаємо, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі

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Теги: СБУ, храми, УПЦ МП
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