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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі
Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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