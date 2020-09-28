На Волині з вікна багатоповерхівки випала жінка
Сьогодні, 09:31
Трагедія трапилася у Нововолинську 14 листопада в обідню пору.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що жінка старшого віку випала з вікна 4-го поверху, вона загинула. На місці працювала швидка та слідчо-оперативна група.
Як повідомили очевидці, пенсіонерка сама вистрибнула з вікна своєї квартири. Причини такого вчинку наразі невідомі.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Зазначається, що жінка старшого віку випала з вікна 4-го поверху, вона загинула. На місці працювала швидка та слідчо-оперативна група.
Як повідомили очевидці, пенсіонерка сама вистрибнула з вікна своєї квартири. Причини такого вчинку наразі невідомі.
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