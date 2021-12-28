Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія

Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія
14 листопада увечері трапилася дорожньо-транспортна пригода біля села Великий Окорськ Володимирського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, що зазнали значних механічних ушкоджень, один з водіїв отримав травми, несумісні з життям, а одна пасажирка й водій іншого легковика травмувалися.

За допомогою гідравлічного розтискача рятувальники 20 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин визволили травмованого водія й передали медикам, а тіло загиблого за допомогою гідравлічного розтискача з гідравлічною станцією деблокували працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини.
Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія
Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія


Врятованого водія й пасажирку медики госпіталізували до мед закладів Луцька.

На місці події працювали 9 рятувальників, залучені два автомобілі служби 101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, смерть, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 09:49
На Волині з вікна багатоповерхівки випала жінка
Сьогодні, 09:31
Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія
Сьогодні, 09:25
Росіяни перекидають війська з Херсонського на Донецький напрямок, – ISW
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 15 листопада
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
На Волині під час ДТП загинув водій На Волині під час ДТП загинув водій
28 грудень, 2021, 09:47
На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
14 листопад, 11:09
16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині 16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині
31 жовтень, 15:20
На Волині «швидка» на смерть збила людину На Волині «швидка» на смерть збила людину
31 жовтень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зник безвісти 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:43
 0
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
Сьогодні, 10:20
 0
ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Сьогодні, 10:10
 0
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі
Сьогодні, 09:49
 0
На Волині з вікна багатоповерхівки випала жінка
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8