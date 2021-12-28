Смертельна аварія на Волині: рятувальники діставали тіло загиблого водія





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, що зазнали значних механічних ушкоджень, один з водіїв отримав травми, несумісні з життям, а одна пасажирка й водій іншого легковика травмувалися.



За допомогою гідравлічного розтискача рятувальники 20 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин визволили травмованого водія й передали медикам, а тіло загиблого за допомогою гідравлічного розтискача з гідравлічною станцією деблокували працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини.





Врятованого водія й пасажирку медики госпіталізували до мед закладів Луцька.



На місці події працювали 9 рятувальників, залучені два автомобілі служби 101.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 листопада увечері трапилася дорожньо-транспортна пригода біля села Великий Окорськ Володимирського району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, що зазнали значних механічних ушкоджень, один з водіїв отримав травми, несумісні з життям, а одна пасажирка й водій іншого легковика травмувалися.За допомогою гідравлічного розтискача рятувальники 20 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин визволили травмованого водія й передали медикам, а тіло загиблого за допомогою гідравлічного розтискача з гідравлічною станцією деблокували працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини.Врятованого водія й пасажирку медики госпіталізували до мед закладів Луцька.На місці події працювали 9 рятувальників, залучені два автомобілі служби 101.

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