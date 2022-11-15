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Росіяни перекидають війська з Херсонського на Донецький напрямок, – ISW

Росіяни перекидають війська з Херсонського на Донецький напрямок, – ISW
За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

"Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору", - йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що Міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада.

Мета - підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Так, Міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні здобутки.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та применшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області", - вважають аналітики ISW.

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Теги: Росія, Україна, війна
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