Курс валют у Луцьку 15 листопада

Курс валют у Луцьку 15 листопада
15 листопада долар продають за 40.70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.78, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,80.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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