Курс валют у Луцьку 15 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.78, а продають за – 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 листопада долар продають за 40.70.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.78, а продають за – 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають за 8,80.

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