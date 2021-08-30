Коли волинські студенти та школярі підуть на зимові канікули





Про це пише



Як повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик, тривалість канікул мають ще затвердити згодом.



«Для першого курсу канікули почнуться 31 грудня. Для старших курсів – 10 грудня. Триватимуть, можливо, до 28 лютого, а можливо, до 7 лютого. Тут під знаком питання», – зазначив прореектор.



У Луцькому національному технічному університеті навчання закінчиться ще раніше – у кінці листопада. Проте студенти повернуться у аудиторії на початку лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вищі навчальні заклади підуть на тривалі зимові канікули. Зокрема у ВНУ імені Лесі Українки семестр навчання закінчиться на початку грудня, а розпочнеться орієнтовно наприкінці лютого.Про це пише Конкурент Як повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу, тривалість канікул мають ще затвердити згодом.«Для першого курсу канікули почнуться 31 грудня. Для старших курсів – 10 грудня. Триватимуть, можливо, до 28 лютого, а можливо, до 7 лютого. Тут під знаком питання», – зазначив прореектор.У Луцькому національному технічному університеті навчання закінчиться ще раніше – у кінці листопада. Проте студенти повернуться у аудиторії на початку лютого.

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