Щотижня в окупованому Маріуполі вмирають приблизно 150 людей, – міськрада

Щотижня в окупованому Маріуполі вмирають приблизно 150 людей, – міськрада
Рівень смертності в тимчасово окупованому Маріуполі зріс у чотири-п'ять разів порівняно з довоєнним періодом. Щотижня в місті вмирають орієнтовно 150 людей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Майже 25 людей <помирають> щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає», — зазначили в міській раді.

Так, за даними мерії, щотижня в окупованому місті народжуються орієнтовно 5-6 дітей, водночас до повномасштабного вторгнення росіян за цей проміжок народжувалося 50 дітей.

За словами Петра Андрющенка, основними чинниками надвисокого рівня смертності в захопленому Маріуполі є реальні умови виживання, віковий склад населення в місті та колапс медичної системи.

Останні супутникові знімки Maxar показують, що місця масових поховань поблизу Маріуполя ростуть.

Згідно з оцінкою, загалом від початку повномасштабної війни там було викопано понад 4600 могил, хоча скільки в них поховано тіл — невідомо. У травні захисники Маріуполя повідомляли, що росіяни вбили понад 25 тисяч цивільних у місті.

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Теги: Маріуполь, жителі, смерть, окупація
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