Під час утечі із Херсона окупанти випустили із СІЗО всіх в'язнів





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У СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 — до довічного позбавлення волі. Вони відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.



Однак уже кілька в‘язнів звернулися до військових. Серед них один довічно засуджений — його перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва. Де перебувають решта в'язнів, наразі невідомо.



Також у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Усіх цих людей вони забрали з собою під час утечі з Херсона. За інформацією військових, затриманих повезли до Криму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли росіяни відступали з Херсона, поставлена ними «адміністрація» СІЗО теж утекла. У той момент хтось з них відкрив в'язням ворота — і засуджені вийшли на волю.Про це повідомляє Громадське У СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 — до довічного позбавлення волі. Вони відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.Однак уже кілька в‘язнів звернулися до військових. Серед них один довічно засуджений — його перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва. Де перебувають решта в'язнів, наразі невідомо.Також у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Усіх цих людей вони забрали з собою під час утечі з Херсона. За інформацією військових, затриманих повезли до Криму.

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