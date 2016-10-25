Короткий день впливає на наші розумові здібності





Про це пише



До таких висновків дійшли вчені з університету Мічигану під час експериментів із трав'яними мишами. Вони, як і люди, не сплять вдень і сплять вночі. Це дозволяє набагато точніше порівнювати цих тварин і людей порівняно зі звичайними лабораторними мишами, які не ведуть денний спосіб життя.



Професорка Лілі Ян та її команда дослідників вивчали трав'яних мишей, щоб зрозуміти, як світло модулює функції мозку та поведінку.



Протягом місяця дві групи гризунів тримали у різних умовах. Перші жили під тьмяним світлом – 50 люкс, як у кімнаті. Інші – за 1000 люкс, як у супермаркеті. Така модель імітувала сезонні зміни освітлення взимку та влітку.



"Це не велика різниця між тьмяним і яскравим освітленням. Але в поведінці та в мозку ми виявили значні відмінності", – сказала докторка Ян.



Потім миші мали пройти лабіринт. Перша група впоралася із завданням гірше. У гризунів майже на третину знизилися зв'язки нейронів у гіпокампі мозку – він відповідає за пам'ять. Також у них був гірший настрій та когнітивні функції.



Тому вчені зробили висновок, що людям взимку треба більше часу проводити на дворі – хоч пів години. Вуличне освітлення навіть у похмурий день є досить яскравим. А у безхмарний – приблизно 10 000 люкс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчені з'ясували, що тьмяне зимове освітлення погіршує когнітивні здібності через зниження зв'язку нейронів у мозку.Про це пише 24 канал. До таких висновків дійшли вчені з університету Мічигану під час експериментів із трав'яними мишами. Вони, як і люди, не сплять вдень і сплять вночі. Це дозволяє набагато точніше порівнювати цих тварин і людей порівняно зі звичайними лабораторними мишами, які не ведуть денний спосіб життя.Професорката її команда дослідників вивчали трав'яних мишей, щоб зрозуміти, як світло модулює функції мозку та поведінку.Протягом місяця дві групи гризунів тримали у різних умовах. Перші жили під тьмяним світлом – 50 люкс, як у кімнаті. Інші – за 1000 люкс, як у супермаркеті. Така модель імітувала сезонні зміни освітлення взимку та влітку."Це не велика різниця між тьмяним і яскравим освітленням. Але в поведінці та в мозку ми виявили значні відмінності", – сказала докторка Ян.Потім миші мали пройти лабіринт. Перша група впоралася із завданням гірше. У гризунів майже на третину знизилися зв'язки нейронів у гіпокампі мозку – він відповідає за пам'ять. Також у них був гірший настрій та когнітивні функції.Тому вчені зробили висновок, що людям взимку треба більше часу проводити на дворі – хоч пів години. Вуличне освітлення навіть у похмурий день є досить яскравим. А у безхмарний – приблизно 10 000 люкс.

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