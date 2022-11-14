Навіщо Україна посилює кордон із Білоруссю: пояснення Данілова
Сьогодні, 00:45
У Волинській області посилюють кордон із Білоруссю, беручи приклад із Польщі, оскільки існують питання безпеки з боку біженців.
Про це йдеться у заяві секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону, пише Слово і Діло.
«Я хочу, щоб ми з вами розуміли, коли поляки та Європа побудували кордони, крім того, що це з погляду військової безпеки є ще питання безпеки біженців. Коли вони у великій кількості почнуть тікати з РФ та Білорусі на територію цивілізованих країн – це лише питання часу», - заявив Данілов.
За його словами, в РФ найближчим часом може початися таке, що мало хто зможе собі уявити.
«Те, що наша країна разом є євроспільнотою, відпрацьовує такі самі кордони, як зробили поляки, робота почалася, продовжуватиметься, ми ні до чого звертати увагу не будемо», - додав секретар РНБО.
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Про це йдеться у заяві секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону, пише Слово і Діло.
«Я хочу, щоб ми з вами розуміли, коли поляки та Європа побудували кордони, крім того, що це з погляду військової безпеки є ще питання безпеки біженців. Коли вони у великій кількості почнуть тікати з РФ та Білорусі на територію цивілізованих країн – це лише питання часу», - заявив Данілов.
За його словами, в РФ найближчим часом може початися таке, що мало хто зможе собі уявити.
«Те, що наша країна разом є євроспільнотою, відпрацьовує такі самі кордони, як зробили поляки, робота почалася, продовжуватиметься, ми ні до чого звертати увагу не будемо», - додав секретар РНБО.
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