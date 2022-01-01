15 листопада на Волині: гортаючи календар

15 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зоя Комарук (на фото).

Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.

15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибисюк.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й миру.


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Теги: День народження, Луцьк
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Коментарі 1
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Ростислав Іванович Бондарчук помер 11 листопала, а 13-го його похоронили. Хай спочиває з Богом його душа.
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