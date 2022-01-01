15 листопада на Волині: гортаючи календар

Зоя Комарук (на фото).



Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.



15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибисюк.



Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й миру.





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