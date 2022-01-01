Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон

Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон
Росіяни не повернуться в Херсон – це точно. Якби військові генерали в Росії добре вчились, то вони б знали, що за елементарними законами фізики – всі західні українські береги вищі за східні.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.

Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдасться, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.

"Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя", – каже Роман Світан.

За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсон, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон
Сьогодні, 02:00
Навіщо Україна посилює кордон із Білоруссю: пояснення Данілова
Сьогодні, 00:45
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ звільнили більше половини загарбаних територій: добрі новини від ВолиньPost за 14 листопада
14 листопад, 22:30
«Паша-Мерседес» підтвердив, що у Лаврі співали про «матушку-русь». ВІДЕО
14 листопад, 22:26
Схожі новини
ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ
11 листопад, 15:36
ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло ЗСУ вдарили по готелю з окупантами у Херсоні: 7 загинуло
05 жовтень, 20:22
Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський
10 серпень, 23:30
У мережі показали кадри Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ У мережі показали кадри Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ
27 липень, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон
Сьогодні, 02:00
 0
Навіщо Україна посилює кордон із Білоруссю: пояснення Данілова
Сьогодні, 00:45
 0
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ звільнили більше половини загарбаних територій: добрі новини від ВолиньPost за 14 листопада
14 листопад, 22:30
 0
«Паша-Мерседес» підтвердив, що у Лаврі співали про «матушку-русь». ВІДЕО
14 листопад, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8