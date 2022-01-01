Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон





Про це Роман Світан.



Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.



Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдасться, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.



"Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя", – каже Роман Світан.



За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни не повернуться в Херсон – це точно. Якби військові генерали в Росії добре вчились, то вони б знали, що за елементарними законами фізики – всі західні українські береги вищі за східні.Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструкторВін також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдасться, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові."Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя", – каже Роман Світан.За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".

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