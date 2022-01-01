Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон
Сьогодні, 02:00
Росіяни не повернуться в Херсон – це точно. Якби військові генерали в Росії добре вчились, то вони б знали, що за елементарними законами фізики – всі західні українські береги вищі за східні.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.
Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдасться, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.
"Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя", – каже Роман Світан.
За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
Він також зазначив, що наступати зі сходу на захід дуже важко, практично кожна річка чи берег – нездоланна перешкода, якщо для захисту є артилерія та певні види озброєнь.
Тому, за словами Світана, рух у росіян назад на захід не вдасться, а нам рухатись на лівий берег дуже легко. Зрештою, цим і займаються наші військові.
"Однозначно, росіяни більше в сторону заходу рухатися не будуть. А от бігти їм – доведеться, до того ж бігти в бік Маріуполя", – каже Роман Світан.
За його словами, угруповання, яке вийшло із правого берега вже у Маріуполі та "зализує рани".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи можуть росіяни спробувати повернутися в Херсон
Сьогодні, 02:00
Навіщо Україна посилює кордон із Білоруссю: пояснення Данілова
Сьогодні, 00:45
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ звільнили більше половини загарбаних територій: добрі новини від ВолиньPost за 14 листопада
14 листопад, 22:30
«Паша-Мерседес» підтвердив, що у Лаврі співали про «матушку-русь». ВІДЕО
14 листопад, 22:26
Медіа