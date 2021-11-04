«Паша-Мерседес» підтвердив, що у Лаврі співали про «матушку-русь». ВІДЕО

Павло Лебідь визнав, що



Про це йдеться у сюжеті



"За літургією ми молимося за Бога, за військо, за президента. Поминаємо тільки предстоятеля нашої УПЦ, блаженнішого Онуфрія. Священик був зайнятий і не чув, що співають активістки. Цей священник відсторонений”, - пояснює Павло Лебідь.



В монастирі кажуть, такі пісні були ініціативою прихожан, а зовсім не священнослужителів. А от священника, що проводив службу, кажуть - відсторонили.



Пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується, прозвучала в центрі української столиці, в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Мережу обурило відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію. За цю справу вже взялася СБУ і пообіцяла дати належну оцінку прославлянню держави-агресорки.



ТСН розшукала чоловіка, який зняв скандальні кадри. У мережі ходила інформація, що цей ролик змонтований. Мовляв, звук взяли з російської церкви, але його автор переконує, відео - автентичне.



Віталій розповідає, водив друзів на екскурсію до Лаври. Після відвідин печер компанія зайшла до храму і почула те, що їх приголомшило.



“Що ще має трапитися, скільки українців має загинути, скільки ще батьків оплакуватимуть своїх дітей, щоб люди зрозуміли, що ми із Росією не один народ”, - обурюється Віталій.



Віталій Шпак уже дав свідчення в СБУ. Її голова Василь Малюк напередодні пообіцяв пояснити виконавцям такої пісні згубність надмірної любові до Росії. Вже сьогодні пообіді Києва-Печерська лавра таки визнала справжність запису.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Намісник Києво-Печерської лавривизнав, що у лаврі співали "Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь". Про це йдеться у сюжеті ТСН "За літургією ми молимося за Бога, за військо, за президента. Поминаємо тільки предстоятеля нашої УПЦ, блаженнішого Онуфрія. Священик був зайнятий і не чув, що співають активістки. Цей священник відсторонений”, - пояснює Павло Лебідь.В монастирі кажуть, такі пісні були ініціативою прихожан, а зовсім не священнослужителів. А от священника, що проводив службу, кажуть - відсторонили.Пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується, прозвучала в центрі української столиці, в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Мережу обурило відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію. За цю справу вже взялася СБУ і пообіцяла дати належну оцінку прославлянню держави-агресорки.ТСН розшукала чоловіка, який зняв скандальні кадри. У мережі ходила інформація, що цей ролик змонтований. Мовляв, звук взяли з російської церкви, але його автор переконує, відео - автентичне.розповідає, водив друзів на екскурсію до Лаври. Після відвідин печер компанія зайшла до храму і почула те, що їх приголомшило.“Що ще має трапитися, скільки українців має загинути, скільки ще батьків оплакуватимуть своїх дітей, щоб люди зрозуміли, що ми із Росією не один народ”, - обурюється Віталій.Віталій Шпак уже дав свідчення в СБУ. Її голованапередодні пообіцяв пояснити виконавцям такої пісні згубність надмірної любові до Росії. Вже сьогодні пообіді Києва-Печерська лавра таки визнала справжність запису.

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