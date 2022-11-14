Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги





Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо,



Зазначається, що Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.



За ці кошти буде закуплене військове, розвідувальне і комунікаційне обладнання й пальне для літаків.



“Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме поруч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини”, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, упродовж листопада Україна отримає від Канади 39 сучасних броньованих автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) для підтримки української армії.Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, LB.ua Зазначається, що Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.За ці кошти буде закуплене військове, розвідувальне і комунікаційне обладнання й пальне для літаків.“Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме поруч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини”, – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, упродовж листопада Україна отримає від Канади 39 сучасних броньованих автомобілів.

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