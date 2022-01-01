Погода у Луцьку на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
15 листопада безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Луцьку очікуються похмурими, без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 2°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 15 листопада відзначається день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 2°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 15 листопада відзначається день пам’яті святих Акиндина і Пигасія. У народі казали: “Акиндин розпалює стодолу, Пегасій сонце гасить” — світловий день стає все коротшим. Якщо на Акиндина небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А якщо цього дня низький туман — до м’якої зими. З цього дня і до 20 листопада відбувається стійке промерзання ґрунту.
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