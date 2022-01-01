 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких росіяни вбили у власному погребі

На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких росіяни вбили у власному погребі
На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації: їх убили у власному погребі.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці зс РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді трупів встановлено ушкодження черепів. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Брестській області Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, – Генштаб
Сьогодні, 18:25
В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада
Сьогодні, 18:07
У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі
Сьогодні, 17:19
«Здала» сусідка: на Волинь приїхала мешканка Луганщини, яку звільнили з російського полону
Сьогодні, 16:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких росіяни вбили у власному погребі
Сьогодні, 19:05
У Брестській області Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, – Генштаб
Сьогодні, 18:25
В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада
Сьогодні, 18:07
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 17:42
У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
У Брестській області Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, – Генштаб У Брестській області Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, – Генштаб
Сьогодні, 18:25
В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада
Сьогодні, 18:07
Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Сьогодні, 16:05
СБУ затримала перевдягненого військового РФ у Херсоні СБУ затримала перевдягненого військового РФ у Херсоні
Сьогодні, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких росіяни вбили у власному погребі
Сьогодні, 19:05
 0
У Брестській області Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, – Генштаб
Сьогодні, 18:25
 0
В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада
Сьогодні, 18:07
 0
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8