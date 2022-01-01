На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких росіяни вбили у власному погребі





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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці зс РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.



Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді трупів встановлено ушкодження черепів. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.



Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації: їх убили у власному погребі.Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці зс РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді трупів встановлено ушкодження черепів. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

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