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В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада

В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада
У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"Тобто майже 25 людей помирає щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!

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Теги: Росія, Україна, війна
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