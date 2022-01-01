В окупованому Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей , – міська рада





Про це повідомляє



"Тобто майже 25 людей помирає щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей.Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради."Тобто майже 25 людей помирає щодня. Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня у окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!

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