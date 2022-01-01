У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця

У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця
У Луцьку 12 листопада об 08 год 26 хв в центральну оперативну диспетчерську надійшов черговий виклик до 46 річного пацієнта з болями в ділянці серця.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Членами бригади екстреної медичної допомоги КП «ВОЦЕМДМК», яка прибула на місце, було проведено огляд та обстеження, в тому числі і електрокардіографічне. Пацієнту було виставлено діагноз: «Гострий інфаркт міокарду».

Відповідно до протоколу лікування проведено катеризацію вени, підключено інфузію та після надання необхідного об’ єму медичної допомоги розпочато транспортування пацієнта на госпіталізацію.

Під час транспортування до профільного лікувального закладу у пацієнта зафіксовано зупинку кровообігу та дихання.
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця

Бригада ЕМД відділу медицини катастроф негайно розпочала реанімаційні заходи.

Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця

Пацієнт у стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.

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Теги: Луцьк, медики, пацієнт, серце
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