Хотіли «здешевити» на митних платежах: на Волині викрили недоброчесне київське підприємство





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



Київське ТзОВ свідомо занижувало вартість зовнішньо-економічних контрактів, аби "здешевити" на митних платежах. Зокрема, офіційно задокументовано 11 епізодів імпорту продукції автохімії, в яких дані польських експортних та українських імпортних декларацій суттєво різняться. Загалом на заниженні вартості інвойсів підприємство недоплатило до Державного бюджету майже 850 тисяч гривень.



Дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів, згідно зі статтею 485 Митного кодексу України, тягнуть за собою штраф у розмірі 300 відсотків несплачених податків. Фахівці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил склали відповідний протокол та розпочали провадження у справі.



А спеціалісти з митного аудиту вкотре нагадують суб'єктам ЗЕД: не варто гадати і чекати, коли ж на вас складуть протокол про трикратний штраф чи розпочнуть перевірку усієї зовнішньо-економічної діяльності, де суми штрафів теж сягають 50%.



Навіть в умовах воєнного стану залишено в силі положення про самостійне виявлення заниження податкових зобов'язань. У цьому випадку та за фактом самостійного звернення учасника ЗЕД до митниці із заявою про коригування митної декларації у зв'язку із доплатою митних платежів - підприємство сплачує штраф у розмірі лише 3 відсотки від суми заниження зобов'язань.



Роз'яснення про кампанію добровільної сплати до бюджету митних платежів у разі самостійного встановлення ознак порушення митного законодавства можна отримати, звернувшись до митниці за електронною адресою:

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