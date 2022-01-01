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У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі

У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі
В обласному центрі Волині військовослужбовці, які лікуються після поранення, відвідали заняття зі стрільби з лука у клубі "Луцькі соколи".

Як розповів Суспільному тренер і викладач Олег Дучимінський, спершу бійцям озвучує теоретичну частину, потому – практика.

Зі слів тренера, стрільба з лука в межах реабілітаційного процесу дозволяє скорегувати та виправити багато різних проблем, які турбують бійців.

"Стрільба з лука – це складно координаційний вид спорту. Працювати з хлопцями дуже цікаво і хочеться багато їм розповідати. Стрільба дозволяє їм змінювати психоемоційний стан, відсторонитися від певних питань, які мучать після повернення з війни", – каже Олег Дучимінський.

Декому важко сидіти через травми, але зацікавленість стрільбою, говорить тренер, перемагає. На друге заняття прийшли п’ятеро військових, які відновлюють здоров'я у Центрі реабілітації учасників бойових дій. Вперше випробовував свої сили у стрільбі з лука військовий Дмитро Грипа з Шацької тергромади.

Чоловік отримав травму в березні, переніс багато операції, прооперувався також у Будапешті: "У мене великий результат є, я ж раніше не міг ходити, підняти руки не міг. Зараз же лука хоч узяв у руки! Стрельнути поки що не можу".
У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі

Зі слів фізичного терапевта Андрія Бухвала, день спілкування з лучниками у клубі дає можливість визначити стратегію роботи реабілітолога. З його слів, бачить, як потрібно попрацювати з пацієнтом Дмитром, аби через два тижні він міг прийти і зробити постріл.

Проходить курс реабілітації 30-річний Вадим Гук. Чоловік боронить державу з 2014-го, отримав черепно-мозкову травму внаслідок вибуху артилерійського обстрілу в липні цього року під час оборони рубежів біля Лисичанська. Каже: планує повертатися на передову.

"Тут курс реабілітації 3-4 тижні, то є можливість побути, завдяки організаторам, попробувати на спортивному лукові: як це усе відбувається, техніку, постріл у три етапи", – сказав військовий.

Зі слів психологині Любави Казмірчук, стрільба з лука, як показує світовий та український досвіди, має чудовий вплив на відновлення. "Це дуже добре працює з наслідками контузій. Ми вже бачимо це по тих військових, які кілька разів були на таких заняттях. Це дозволяє переключитися у думках і емоціях", – каже фахівчиня.
У Луцьку військові реабілітуються в стрілецькому клубі

У тирі військові змогли побачити підготовку луцьких лучників до Всеукраїнських змагань. Лучник Олександр Димачук додав: бажає військовослужбовцям повернути всі українські території, виграти війну та повернутися до своїх дітей та сімей.

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Теги: Луцьк, військові, реабілітація
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