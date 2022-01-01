Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Сьогодні, 16:05
Окупанти на Донеччині використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51».
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - йдеться в повідомленні.
Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу, додають у ДПСУ.
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Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - йдеться в повідомленні.
Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу, додають у ДПСУ.
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Сьогодні, 16:05
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