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Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області

Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Окупанти на Донеччині використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати «К-51».

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - йдеться в повідомленні.

Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу, додають у ДПСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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