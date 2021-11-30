 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні

У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні
У Підгайцівській громаді, що біля Луцька, планують витратити 13 млн грн на капітальний ремонт укриття під місцевим ліцеєм. Два місяці тому для облаштування найпростішого укриття у цій будівлі вже витратили майже 2 млн грн.

Така інформація міститься в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пише ВСН.

Згідно із технічною документацією, в приміщенні, де буде укриття, знесуть деякі стіни, повністю оновлять внутрішні будівельні роботи: штукатурку стін, стяжку підлоги, покладуть керамічну плитку, облаштують підвісні стелі. До укриття підведуть водопостачання, тут будуть умивальники із холодною та теплою водою, санвузли, система вентиляції.

Також у вартість ремонту входять меблі, у тому числі – 185 двоярусних ліжок, та засоби індивідуального захисту: 307 респіраторів і 614 пар захисних рукавичок.

Згідно із даними системи Prozorro, ремонт цього об’єкта у Підгайцях під укриття – один із найдорожчих в Україні.
У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні

Більшу суму із бюджету планують витратити лише в трьох закладах. Наприклад, в навчальному закладі Слобожанської селищної ради, що в Дніпропетровській області. За заплановані 23,8 млн грн тут хочуть облаштувати протирадіаційне укриття та повністю відремонтувати три поверхи школи.

Відкриті торги на визначення компанії, яка проведе ремонт в Підгайцівському ліцеї під укриття, оголосив відділ освіти, культури, молоді і спорту місцевої сільради. Заявки на участь у тендері приймаються до 19 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, громада, Підгайці, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Сьогодні, 16:05
СБУ затримала перевдягненого військового РФ у Херсоні
Сьогодні, 15:45
У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові
Сьогодні, 15:03
ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Сьогодні, 14:47
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Половину вкрадуть це ж Підгайці, вони вже не раз були помічені в корупції
Відповісти
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Сьогодні, 16:05
СБУ затримала перевдягненого військового РФ у Херсоні
Сьогодні, 15:45
У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні
Сьогодні, 15:33
На Волині у перевізника конфіскували тепловізорів на 2,7 мільйона гривень
Сьогодні, 15:15
У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Під Луцьком у трьох селах за місяць зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття. ФОТО.ВІДЕО Під Луцьком у трьох селах за місяць зібрали 300 кілограмів відсортованого сміття. ФОТО.ВІДЕО
30 листопад, 2021, 16:51
До громади під Луцьком приєднається декілька сіл До громади під Луцьком приєднається декілька сіл
26 червень, 2019, 11:38
На Волині у власність громади передали акумулюючий басейн, вартістю понад 71 мільйон На Волині у власність громади передали акумулюючий басейн, вартістю понад 71 мільйон
07 листопад, 17:47
Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО Медики громади на Волині відмовилися від білих халатів. ФОТО
26 жовтень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія застосувала хімічну зброю у Донецькій області
Сьогодні, 16:05
 0
СБУ затримала перевдягненого військового РФ у Херсоні
Сьогодні, 15:45
 0
У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні
Сьогодні, 15:33
 0
На Волині у перевізника конфіскували тепловізорів на 2,7 мільйона гривень
Сьогодні, 15:15
 0
У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8