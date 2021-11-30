У громаді на Волині спорудять одне із найдорожчих укриттів в Україні





Така інформація міститься в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пише



Згідно із технічною документацією, в приміщенні, де буде укриття, знесуть деякі стіни, повністю оновлять внутрішні будівельні роботи: штукатурку стін, стяжку підлоги, покладуть керамічну плитку, облаштують підвісні стелі. До укриття підведуть водопостачання, тут будуть умивальники із холодною та теплою водою, санвузли, система вентиляції.



Також у вартість ремонту входять меблі, у тому числі – 185 двоярусних ліжок, та засоби індивідуального захисту: 307 респіраторів і 614 пар захисних рукавичок.



Згідно із даними системи Prozorro, ремонт цього об’єкта у Підгайцях під укриття – один із найдорожчих в Україні.



Більшу суму із бюджету планують витратити лише в трьох закладах. Наприклад, в навчальному закладі Слобожанської селищної ради, що в Дніпропетровській області. За заплановані 23,8 млн грн тут хочуть облаштувати протирадіаційне укриття та повністю відремонтувати три поверхи школи.



Відкриті торги на визначення компанії, яка проведе ремонт в Підгайцівському ліцеї під укриття, оголосив відділ освіти, культури, молоді і спорту місцевої сільради. Заявки на участь у тендері приймаються до 19 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді, що біля Луцька, планують витратити 13 млн грн на капітальний ремонт укриття під місцевим ліцеєм. Два місяці тому для облаштування найпростішого укриття у цій будівлі вже витратили майже 2 млн грн.Така інформація міститься в електронній системі публічних закупівель Prozorro, пише ВСН Згідно із технічною документацією, в приміщенні, де буде укриття, знесуть деякі стіни, повністю оновлять внутрішні будівельні роботи: штукатурку стін, стяжку підлоги, покладуть керамічну плитку, облаштують підвісні стелі. До укриття підведуть водопостачання, тут будуть умивальники із холодною та теплою водою, санвузли, система вентиляції.Також у вартість ремонту входять меблі, у тому числі – 185 двоярусних ліжок, та засоби індивідуального захисту: 307 респіраторів і 614 пар захисних рукавичок.Згідно із даними системи Prozorro, ремонт цього об’єкта у Підгайцях під укриття – один із найдорожчих в Україні.Більшу суму із бюджету планують витратити лише в трьох закладах. Наприклад, в навчальному закладі Слобожанської селищної ради, що в Дніпропетровській області. За заплановані 23,8 млн грн тут хочуть облаштувати протирадіаційне укриття та повністю відремонтувати три поверхи школи.Відкриті торги на визначення компанії, яка проведе ремонт в Підгайцівському ліцеї під укриття, оголосив відділ освіти, культури, молоді і спорту місцевої сільради. Заявки на участь у тендері приймаються до 19 листопада.

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