На Волині у перевізника конфіскували тепловізорів на 2,7 мільйона гривень





Про це йдеться в постанові Любомльського районного суду від 27 жовтня, пише



13 вересня на митному посту «Ягодин» зупинили вантажівку «Renault», у якій знайшли 24 незадекларованих та не зазначених у товарно-супровідних документах ручних тепловізори «Thermtec Cyclops 650». Вони знаходились у двох картонних коробках у напівпричепі серед інших товарів.



Водій вантажівки Михайло Іраник на суд не з’явився, але через адвоката у пояснювальній записці розповів, що при завантаженні товару присутнім не був, перебував у кабіні, а у товарно-супровідних документах поставив свій підпис. Зазначив, що знає про обов’язок водія-експедитора щодо перевірки товару і кількості вантажних місць при завантаженні. Також наголосив, що визнає свою провину, а тепловізори віз на прохання волонтерів для Збройних сил України.



Суддя Любомльського районного суду Олег Павлусь визнав чоловіка винним, але не став призначати йому штрафу. Натомість конфіскував 24 тепловізори у дохід держави. Згідно з товарознавчою експертизою, їхня вартість становить 2,7 мільйона гривень. Також з Михайла Іраника постановили стягнули 179 гривень на користь Волинської митниці за зберігання вилученого товару та 496 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь фурою із Польщі хотіли завезти 24 тепловізори без належного декларування і митного оформлення. Через це водія вантажівки судили, а тепловізори конфіскували у дохід держави.Про це йдеться в постанові Любомльського районного суду від 27 жовтня, пише «Сила правди» 13 вересня на митному посту «Ягодин» зупинили вантажівку «Renault», у якій знайшли 24 незадекларованих та не зазначених у товарно-супровідних документах ручних тепловізори «Thermtec Cyclops 650». Вони знаходились у двох картонних коробках у напівпричепі серед інших товарів.Водій вантажівкина суд не з’явився, але через адвоката у пояснювальній записці розповів, що при завантаженні товару присутнім не був, перебував у кабіні, а у товарно-супровідних документах поставив свій підпис. Зазначив, що знає про обов’язок водія-експедитора щодо перевірки товару і кількості вантажних місць при завантаженні. Також наголосив, що визнає свою провину, а тепловізори віз на прохання волонтерів для Збройних сил України.Суддя Любомльського районного судувизнав чоловіка винним, але не став призначати йому штрафу. Натомість конфіскував 24 тепловізори у дохід держави. Згідно з товарознавчою експертизою, їхня вартість становить 2,7 мільйона гривень. Також з Михайла Іраника постановили стягнули 179 гривень на користь Волинської митниці за зберігання вилученого товару та 496 гривень судового збору.

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