На Волині у перевізника конфіскували тепловізорів на 2,7 мільйона гривень

На Волині у перевізника конфіскували тепловізорів на 2,7 мільйона гривень
На Волинь фурою із Польщі хотіли завезти 24 тепловізори без належного декларування і митного оформлення. Через це водія вантажівки судили, а тепловізори конфіскували у дохід держави.

Про це йдеться в постанові Любомльського районного суду від 27 жовтня, пише «Сила правди».

13 вересня на митному посту «Ягодин» зупинили вантажівку «Renault», у якій знайшли 24 незадекларованих та не зазначених у товарно-супровідних документах ручних тепловізори «Thermtec Cyclops 650». Вони знаходились у двох картонних коробках у напівпричепі серед інших товарів.

Водій вантажівки Михайло Іраник на суд не з’явився, але через адвоката у пояснювальній записці розповів, що при завантаженні товару присутнім не був, перебував у кабіні, а у товарно-супровідних документах поставив свій підпис. Зазначив, що знає про обов’язок водія-експедитора щодо перевірки товару і кількості вантажних місць при завантаженні. Також наголосив, що визнає свою провину, а тепловізори віз на прохання волонтерів для Збройних сил України.

Суддя Любомльського районного суду Олег Павлусь визнав чоловіка винним, але не став призначати йому штрафу. Натомість конфіскував 24 тепловізори у дохід держави. Згідно з товарознавчою експертизою, їхня вартість становить 2,7 мільйона гривень. Також з Михайла Іраника постановили стягнули 179 гривень на користь Волинської митниці за зберігання вилученого товару та 496 гривень судового збору.

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Теги: Волинська митниця, тепловізори, волонтер
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Коментарі 1
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Тепер митники та бариги будуть їздити на охоту 3 "Thermtec Cyclops 650" , а ЗСУ з болтом в окопах .
Слава Корупції !!!
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