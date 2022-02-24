ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Сьогодні, 14:47
Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на дані розвідки за відкритими джерелами OSINT.
За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.
Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.
Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.
Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.
Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).
Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.
Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.
Ключовими етапами звільнення території України стали: витіснення росіян з-під Миколаєва; вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей; виграна битва за Харків; вибиття росіян з осторова Зміїний; Балаклійсько-Куп’янська офензива; звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну; звільнення Херсона.
Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на дані розвідки за відкритими джерелами OSINT.
За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.
Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.
Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.
Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.
Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).
Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.
Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.
Ключовими етапами звільнення території України стали: витіснення росіян з-під Миколаєва; вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей; виграна битва за Харків; вибиття росіян з осторова Зміїний; Балаклійсько-Куп’янська офензива; звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну; звільнення Херсона.
Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Рада продовжить воєнний стан до 19 лютого 2023 року, – Железняк
Сьогодні, 12:03
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Сьогодні, 14:47
Росія відкинула умови до переговорів з Україною
Сьогодні, 13:59
На які продукти ціни продовжують зростати
Сьогодні, 13:40
Медіа