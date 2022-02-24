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ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого

ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на дані розвідки за відкритими джерелами OSINT.

За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.

Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.

Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.

Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.

Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).

Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.

Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.

Ключовими етапами звільнення території України стали: витіснення росіян з-під Миколаєва; вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей; виграна битва за Харків; вибиття росіян з осторова Зміїний; Балаклійсько-Куп’янська офензива; звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну; звільнення Херсона.
ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого

Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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