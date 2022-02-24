ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого





Про це повідомляє



За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.



Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.



Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.



Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.



Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).



Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.



Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.



Ключовими етапами звільнення території України стали: витіснення росіян з-під Миколаєва; вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей; виграна битва за Харків; вибиття росіян з осторова Зміїний; Балаклійсько-Куп’янська офензива; звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну; звільнення Херсона.



Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на дані розвідки за відкритими джерелами OSINT.За його розрахунками, після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій.Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.Під російською окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До цієї території входять кілька населених пунктів Миколаївської області (села Очаківської громади на Кінбурнській косі), лівобережна частина Херсонщини, окупована частина Запорізької області, деякі населені пункти Харківщини і території Донбасу.Загалом під російською окупацією включно з “ОРДЛО” (окуповані території Донецької та Луганської областей за лінією розмежування до 24.02) та АР Крим залишається до 120 тис км². Це майже 20% території України.Дослідник зазначає, що росіянам на піку окупаційної кампанії вдалося зайняти майже 200 тис км² (разом з ОРДЛО і Кримом).Загалом ЗСУ в ході контрнаступу звільнили 39% усіх окупованих територій.Документувати реальну ситуацію за відкритими даними непросто, тому ці розрахунки можуть бути досить приблизними, проте вони відображають загальний стан речей.Ключовими етапами звільнення території України стали: витіснення росіян з-під Миколаєва; вихід ЗС РФ під загрозою розгрому і оточення з-під Києва, а також всієї території Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей; виграна битва за Харків; вибиття росіян з осторова Зміїний; Балаклійсько-Куп’янська офензива; звільнення Святогірська та Лимана і перехід в наступ на Сватове-Кремінну; звільнення Херсона.Зараз наступальні дії ЗСУ йдуть на Луганщині. Нещодавно ЗСУ звільнили село Макіївка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію