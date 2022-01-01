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У звільненому Херсоні підняли прапор України

У звільненому Херсоні підняли прапор України
14 листопада у звільненому від російсько-окупаційних військ Херсоні урочисто підняли прапор України на центральній площі міста.

Про це повідомив Офіс президента.

На площі біля будівлі Херсонської обласної держадміністрації було урочисто піднято державний прапор України, пролунав державний гімн. На церемонії підняття прапора були військові, представники влади, журналісти та місцеві жителі.

Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на центральній площі міста.

Він подякував українським військовим, які брали участь у звільненні Херсонщини, і зазначив, що для нього честь бути сьогодні разом із ними в українському Херсоні.

«Від цього дуже тепло на серці, на душі. Хочу подякувати вам за те, що ви такі є і що повертаєте Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні Сили, нашу державу, наш прапор», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

«Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі, показала всьому світові, що вона може вбивати. Але всі ми, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, розвідка показали, що вбити Україну неможливо», – наголосив Президент.

Глава держави й усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув заради звільнення Херсонщини.

Біля будівлі Херсонської обласної держадміністрації було урочисто піднято Державний прапор України. Пролунав Державний гімн.

Володимир Зеленський поспілкувався з жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення України.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Президент закликав їх розповісти всьому світові про те, як херсонці жили в окупації.
У звільненому Херсоні підняли прапор України

Водночас Глава держави зауважив, що на території області потрібно дотримуватися заходів безпеки, адже росіяни замінували багато об’єктів.

«Зараз іще працюють відповідні служби, проводиться розмінування, тому потрібно бути обережними. Оскільки вже є декілька випадків поранення та загибелі людей», – зазначив він.
У звільненому Херсоні підняли прапор України

Володимир Зеленський також наголосив, що в Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання та ліній зв’язку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон
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