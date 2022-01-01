Росія відкинула умови до переговорів з Україною
Сьогодні, 13:59
Росія відмовилась прийняти попередні умови від України для початку переговорів. МЗС нагадало Кремлю про його місце.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Росія незадоволена попередніми умовами до переговорів
"Такі умови неприйнятні. Наш президент (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко.
Кремлю знову нагадали "формулу" початку переговорів
"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови", - заявив Ніколенко.
Як пояснив речник МЗС, переговори між країнами розпочнуться лише за відповідних умов, а саме:
- негайне припинення війни;
- виведення російських військ з території України;
- відновлення української територіальної цілісності;
- компенсація завданих збитків;
- надання дієвих гарантій про неповторення агресії.
"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - зауважив Ніколенко.
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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Росія незадоволена попередніми умовами до переговорів
"Такі умови неприйнятні. Наш президент (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, природно, повинні враховувати ситуацію на землі", - заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко.
Кремлю знову нагадали "формулу" початку переговорів
"Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови", - заявив Ніколенко.
Як пояснив речник МЗС, переговори між країнами розпочнуться лише за відповідних умов, а саме:
- негайне припинення війни;
- виведення російських військ з території України;
- відновлення української територіальної цілісності;
- компенсація завданих збитків;
- надання дієвих гарантій про неповторення агресії.
"За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо", - зауважив Ніколенко.
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