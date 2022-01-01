Зеленський нагородив волинянина, який звільняв Херсонщину. ФОТО

Володимир Зеленський відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Глава держави нагородив мужніх захисників. Серед них – і волинянин.



Про це Михайло Наход.



Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Олександр Наход отримав з рук Президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.



Олександр Васильович – уродженець с. Велимче, Волинської області.



Впродовж 5-ти місяців він, ризикуючи життям, звільняв міста і села Миколаївщини та Херсонщини.

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