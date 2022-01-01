Зеленський нагородив волинянина, який звільняв Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Глава держави нагородив мужніх захисників. Серед них – і волинянин.
Про це повідомив депутат Луцькради Михайло Наход.
Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Олександр Наход отримав з рук Президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.
Олександр Васильович – уродженець с. Велимче, Волинської області.
Впродовж 5-ти місяців він, ризикуючи життям, звільняв міста і села Миколаївщини та Херсонщини.
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Про це повідомив депутат Луцькради Михайло Наход.
Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Олександр Наход отримав з рук Президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.
Олександр Васильович – уродженець с. Велимче, Волинської області.
Впродовж 5-ти місяців він, ризикуючи життям, звільняв міста і села Миколаївщини та Херсонщини.
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