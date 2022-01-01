На Херсонщині загинув сапер з Волині Артемій Голодюк

На Херсонщині загинув сапер з Волині Артемій Голодюк
На Херсонщині загинув сапер з Нововолинська Артемій Голодюк, 1999 року народження, з позивним «Марамус».

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Хай Господь прийме його в Царстві Небеснім. Вічна пам’ять і вічна слава Герою», - йдеться у дописі.

Інформацію щодо прибуття та похорону Героя повідомлять згодом.

Воїн служив в інженерно-саперному підрозділі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.
На Херсонщині загинув сапер з Волині Артемій Голодюк

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Голодюк, сапер, загинув, Волинь
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