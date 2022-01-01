На Херсонщині загинув сапер з Волині Артемій Голодюк

Артемій Голодюк, 1999 року народження, з позивним «Марамус».



Про це Борис Карпус.



«Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї загиблого. Хай Господь прийме його в Царстві Небеснім. Вічна пам’ять і вічна слава Герою», - йдеться у дописі.



Інформацію щодо прибуття та похорону Героя повідомлять згодом.



Воїн служив в інженерно-саперному підрозділі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають!

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