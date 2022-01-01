Директорку Шацького нацпарку Христецьку відсторонили від роботи

Директорку Шацького нацпарку Христецьку відсторонили від роботи
Директорку Шацького національного парку Марію Христецьку підозрюють у низці злочинів. Днями їй обрали запобіжний захід.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у коментарі в пресслужбі обласної прокуратури.

Луцький міськрайонний суд обрав Христецькій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб та відсторонив від посади.

Нагадаємо, Христецьку підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Теги: Христецька, прокуратура, Шацький парк
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