Директорку Шацького нацпарку Христецьку відсторонили від роботи

Марію Христецьку підозрюють у низці злочинів. Днями їй обрали запобіжний захід.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у коментарі в пресслужбі обласної прокуратури.



Луцький міськрайонний суд обрав Христецькій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб та відсторонив від посади.



Нагадаємо,

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