Директорку Шацького нацпарку Христецьку відсторонили від роботи
Сьогодні, 12:46
Директорку Шацького національного парку Марію Христецьку підозрюють у низці злочинів. Днями їй обрали запобіжний захід.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у коментарі в пресслужбі обласної прокуратури.
Луцький міськрайонний суд обрав Христецькій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб та відсторонив від посади.
Нагадаємо, Христецьку підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у коментарі в пресслужбі обласної прокуратури.
Луцький міськрайонний суд обрав Христецькій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб та відсторонив від посади.
Нагадаємо, Христецьку підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).
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