Директорку Шацького національного парку підозрюють у вчиненні низки злочинів

Прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили директору Шацького національного паркупро підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, посадовиця прийняла на роботу двох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено понад 615 тисяч бюджетних гривень.Окрім того, директор парку залучила підприємця у злочинну схему задля заволодіння шахрайським шляхом державними коштами.Уклавши договір про надання послуг за програмою «муніципальна няня», які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти.Триває досудове розслідування.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.