У Луцьку п'яний, як чіп, водій влетів у будівлю

Вчора ввечері, 9 листопада, 27-річний керманич автомобіля Renault здійснив наїзд на будівлю. В результаті чого її було пошкоджено. Останній покинув місце пригоди.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Власник будівлі наздогнав водія та повернув на місце ДТП.З пояснення свідків та власника будівлі керманич керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Чоловіку патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат 2, 88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.На винуватці події інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) та за ст. 124-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.