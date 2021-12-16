У Луцьку п'яний, як чіп, водій влетів у будівлю
Сьогодні, 16:41
Вчора ввечері, 9 листопада, 27-річний керманич автомобіля Renault здійснив наїзд на будівлю. В результаті чого її було пошкоджено. Останній покинув місце пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Власник будівлі наздогнав водія та повернув на місце ДТП.
З пояснення свідків та власника будівлі керманич керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Чоловіку патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат 2, 88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.
На винуватці події інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) та за ст. 124-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Власник будівлі наздогнав водія та повернув на місце ДТП.
З пояснення свідків та власника будівлі керманич керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Чоловіку патрульні запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Результат 2, 88 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів.
На винуватці події інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) та за ст. 124-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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