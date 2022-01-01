Матушка з Волині Валентина Корнієнко співає на російському ТБ, а брат загинув в окупації. ВІДЕО

Валентина Корнієнко стала відомою після того, як «засвітилась» на шоу пропагандистського телеканалу «Россия 1».



Про це розповідає



Нещодавно на просторах російського телебачення «засвітилась» уродженка Волині – матушка Валентина Корнієнко. Вона навіть подарувала ікону пропагандисту Малахову.



Ця новина неабияк сколихнула мережу та викликала чималу хвилю обурення у волинян.



Валентина Корнієнко народилась в Україні, в селі Оленине на Волині у 1981 році. Спершу навчалася в Почаївській духовній семінарії, а згодом вступила до Чернівецького православного богословського інституту. Під час навчання познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, згодом вийшла заміж та переїхала на Луганщину. Вже потім разом із родиною поїхала жити в Росію, де проживає й досі.



Народилась жінка у багатодітній родині: має двох сестер та трьох братів. Усі вони також пов’язали своє життя з релігією. Як розповіла сама жінка в одному з інтерв’ю російським ЗМІ, два її брати стали священниками, а сестри – регентам у церковних хорах. Вони проповідують віру в різних куточках України. Всі, крім Валентини.



Детальніше – у сюжеті.



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