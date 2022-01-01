ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині
Сьогодні, 15:36
У четвер, 10 листопада, українським військовим вдалося взяти під свій контроль село Борозенське (Херсонська область).
Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна у Facebook.
"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", - сказано в повідомленні бригади.
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Про це повідомляє перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богуна у Facebook.
"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", - сказано в повідомленні бригади.
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